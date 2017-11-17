Eski Araştırma Görevlisine Fetö Üyeliğinden Hapis Cezası

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan meslekten ihraç edilen araştırma görevlisi, 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışırken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Ökkeş General ile avukatı hazır bulundu.



Telefonunda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen General, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



General, savunmasında, "Örgütün 'ilahiyat öğrencilerinden sorumlu imam' olduğum iddialarını kabul etmiyorum, öyle bir sıfatım yoktur. Ben sadece üniversitede öğrencilerime ders verdim. Cemaat evinde hiçbir şekilde ders vermedim. 15 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum." dedi.



Mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanığın, ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya hesap hareketleri ve hakkındaki kuvvetli delil durumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7,5 hapis cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.