Eski Araklı Kaymakamı İbrahim Halil Şıvgan'a Fetö'den 6 Yıl 10,5 Ay Hapis

Trabzon'un Araklı İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklanan İbrahim Halil Şıvgan, Samsun'da yargılandığı mahkemece 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Araklı İlçe Kaymakamı olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 21 Mayıs günü gözaltına alınan ve daha sonra da görevden alınan İbrahim Halil Şıvgan, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından 29 Mayıs tarihinde tutuklanmıştı. Örgütün gizli haberleşme ağı olan 'ByLock' kullandığı tespit edilen İbrahim Halil Şıvgan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanması sona erdi. Bugün görülen davanın son duruşmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İbrahim Halil Şıvgan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN