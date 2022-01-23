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Eski Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

AA - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eski Ankara yolunun Çamalan Mahallesi'nde araçların geçişine izin verilmiyor.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eski Ankara yolunun Çamalan Mahallesi'nde araçların geçişine izin verilmiyor.

İlçeye bağlı Çamalan Mahallesi'ndeki kar yağışı etkini artırdı. Ekipler, eski Ankara kara yolunun Alman Mezarlığı mevkisini trafiğe kapattı.

Bölgede karayolları ile Mersin Büyükşehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri, yolun trafiğe açılabilmesi için çalışma yürütüyor.

Öte yandan, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde de yoğun kar yağışı devam ediyor. Çamlıyayla Belediyesine bağlı ekipler yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, yaptığı açıklamada, ilçeye gelmek isteyenlerin araçlarına mutlaka zincir takmaları uyarısında bulunarak, "Çamlıyayla istikametine seyir edecek araç sürücülerimizin yoğun devam eden kar yağışına karşın zincir ve kar lastikleri kullanmaları önemle rica olunur. Sağlığınız ve emniyetiniz bizim için önemlidir." ifadesini kullandı.

Eski Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

Eski Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

Eski Ankara kara yolu ulaşıma kapandı

AA - Son Dakika Haberleri

Ankara, Tarsus, Mersin, kar, Güncel, Haber

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