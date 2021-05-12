Eski Ankara İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Tarım'ın FETÖ'yle bağı gerekçeli kararda

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 21 yıl 8 ay hapis cezası verilen eski Ankara...

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçlarından 21 yıl 8 ay hapis cezası verilen eski Ankara İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Tarım'ın eylemleri gerekçeli kararda anlatıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu Cengiz Tarım hakkındaki 128 sayfalık gerekçeli kararda yer verilen tespit ve değerlendirme tutanaklarına göre, KHK ile meslekten ihraç edilen sanığın GSM hattı üzerinden FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Kararda sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, muhafaza etmek ve FETÖ'nün sırlarının deşifre olmasını engellemek amaçlarıyla çeşitli talimatlar verdiği anlatıldı.

Cengiz Tarım'ın yargılama safhasında inkar etmesine karşın ByLock kullandığının teknik verilerle belirlendiği kaydedilen kararda, kullanıcı adının "1743", ID numarasının "207433" ve program şifresinin ise eşinin adı ve doğum yılı olduğu bildirildi.

Gerekçeli kararda, Tarım'ın FETÖ'nün mahrem imamlarıyla operasyonel hat vasıtasıyla iletişim kurduğu, bu şekilde mensubu olduğu Jandarma Genel Komutanlığı hiyerarşisi dışında bir yapıdan emir ve talimatlar aldığı ifade edildi.

Sanığın 2011 ve 2016 yıllarında operasyonel hat üzerinden FETÖ'nün sözde "Jandarma Genel Komutanlığı Kuvvet Sorumlusu" ve ByLock kullanıcısı firari D.Y, sözde "Jandarma Karargah Temsilcisi" firari A.Ç, sözde "Jandarma Ankara Karargah İstihbarat Müdürü" firari Z.T. ve sözde "Jandarma Türkiye Bilgi İşlem Mesulü Temsilcisi" C.K. ile görüştüğü bilgisine de kararda yer verildi.

Kararda, sanık Tarım'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından hazırlanan sözde atama listesinde 411. sırada olduğu ve mevcut görev yeri Jandarma Okullar Komutanlığıyken atandığı görevin sözde "Jandarma Genel Komutanlığı Genel Plan Prensipler Başkanı" şeklinde belirlendiği anlatıldı.

MİT mensupları hakkında istenen dinleme karar taleplerini imzalamış

Gerekçeli kararda, Tarım'ın Ankara İl Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı dönemde, MİT tırlarının durdurulması, eylemin planlanması ve uygulamaya geçirilmesi sürecinde MİT mensuplarını dinlediği ve tırlarla ilgili sahte ihbarı yapan örgüt üyelerinin amiri konumunda bulunduğu belirtildi.

MİT mensupları hakkında istenen dinleme karar taleplerini de Tarım'ın imzaladığı vurgulanan kararda şu tespitlere yer verildi:

"MİT'e ait tırların durdurulmasının ardından uygulanan dinleme işleminin 3 aylık sürenin dolması beklenmeden sanık Cengiz Tarım imzalı üst yazıyla sonlandırıldığı, bu eylemin talimatını veren ve organizesini yapan FETÖ'nün sözde üst düzey sivil mahrem yöneticileri ile operasyonel hat kullanmak suretiyle irtibatlı olduğu, bu şekilde mensubu olduğu Jandarma Genel Komutanlığı hiyerarşisi dışında bir yapıdan emir ve talimatlar aldığı, tırların durdurulması eyleminde MİT mensuplarının dinlenmesi ve tırların takip edilerek sahte ihbarın yapılması eylemlerinde doğrudan etkin olduğu ve operasyonel hat üzerinden FETÖ yöneticilerini haberdar ettiği tespit edilmiştir."

Kararda, sanığın ByLock tespit tutanağı, HTS analiz raporu, tanık beyanları, 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile darbecilere ait sıkıyönetim listesi ve örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Tarım'ın üst sınırdan "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama" suçundan da 11 yıl 8 ay olmak üzere 21 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtilen kararda, sanığın suçunu teyit eden birçok delil bulunmasına karşın sadece inkar odaklı savunma yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu