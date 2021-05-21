Eski ANAP Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger vefat etti

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger hayatını kaybetti.

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger hayatını kaybetti.

Göğüsger için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Göğüsger'in cenazesi daha sonra Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

1940'ta Kırşehir'de doğan Göğüsger, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İdare ve Personel Hukuku, İdari Teşkilatlanma alanında çalışan Göğüsger, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü memuru, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi memuru, raportörü ve uzman Yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanı, Mülhak Vakıflar Dairesi Başkanı, Bakanlıklararası Azınlıklar Tali Komisyonu ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Üyesi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanı olarak görev yaptı.

1987 genel seçimlerinde ANAP'tan 18. Dönem Kırşehir Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katılan Şevki Göğüsger, 1997-2000 tarihlerinde RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu