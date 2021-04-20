Eski Anamur Belediye Başkanı Mehmet Suphi Alp vefat etti
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Eski Anamur Belediye Başkanı Mehmet Suphi Alp vefat etti

Eski Anamur Belediye Başkanı Mehmet Suphi Alp vefat etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Eski Anamur Belediye Başkanı Mehmet Suphi Alp, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Anamur Belediye Başkanı Mehmet Suphi Alp, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Evinde fenalaşan Alp, Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alp, buradan sevk edildiği Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alp'in, aort damarının yırtılması nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Anamur'da, 2004-2009'da belediye başkanlığı görevini yürüten Alp'in cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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