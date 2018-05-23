Eski Amerikan Güreşçisi Otopark Kavgasına Karıştı, 6 Kişiden Meydan Dayağı Yedi
Eski Amerikan güreşçisi 59 yaşındaki Tom Magee, evinin önünde yaşanan park kavgasında 6 kişinin saldırısına uğrayarak tanınmayacak hale geldi.
Eski WWE yıldızı Tom Magee, bir park alanında tartıştığı 6 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. 59 yaşındaki Amerikan güreşçisinin halini görenler kendisini tanımakta güçlük çekti.
ESKİ GÜNLERİNDEN ÇOK UZAK
California eyaletinin Los Angeles şehrinde gerçekleşen saldırıda göz çukuru ve çenesi kırılan eski sporcu hastaneye kaldırıldı. Magee'yi görenler, geçmiş günlerinden oldukça uzak halini şaşkınlıkla izledi.
PARK KAVGASI
Genç erkeklerden oluşan grup eski sporcuyu acımasızca yumruklayıp kaldırımın üzerine yığılana kadar dövmeye devam etti. Sorunun aracın park edildiği yer ile alakalı olduğu açıklandı. Kargaşa üzerine evlerinde dışarıya çıkanları gören altılı, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
"AZ KALSIN ÖLDÜRDEKLERDİ"
Olaya tanık olan bir komşu, "Bu bir cinayet girişimiydi, buraya gelmesek onu öldüreceklerdi" dedi. Saldırı ile ilgili olarak iki kişi tutuklandı.
Magee, 1982 yılından düzenlenen Dünyanın En Güçlü Adam yarışmasında ikinci sırada yer almıştı.
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Hiçbir şey Gerçeğin yerini tutmuyor dimi Tom. Adamlar levye ile kasatura ile geliyor :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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adamın ağzı yamuldu diye "AZ KALSIN ÖLDÜRDEKLERDİ" yazmışlar adamın ağzından :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yok mu lan bu mahallenin namusu demiş dayağı yemiş.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kimseye bulaşmamak lazım aga , zaman kötü ..herkes çakal olmuş delikanlılık ölmüş hacıı.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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ABD VE İNGİLTERE EKONOMİ SAVAŞI VERİYOR ÇÜNKİ ABD TÜM DÜNYAYA BORÇLU CHİNE KARŞILIĞINI VEREMEDİĞİ DÖVİZLERİN ZARARINI KENDİ PARA BİRİMİYLE KAPATMAYA ÇALIŞIYOR BALON YAPIYOR AMA KURTARAMIYCAK ZATEN SAVAŞ ARİFESİNDEYİZ SAÇMA SAPAN KONUŞMAYIN TÜRKİYEYE HİÇ BİR ŞEY OLMAYACAK HATTA EN KARLI ŞUAN BİZİZ DÜNYADA SADECE 3 PARA BİRİMİNE KARŞI ZAYIFIZ GİRİN KARŞILAŞTIRIN ABUK ZUBUK CAHİL YORUMLAR YAPMAYINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır