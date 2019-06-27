Eski Aladağ Kaymakamının FETÖ'den yargılandığı dava

Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanık Filizer ile avukatı hazır bulundu.

Sanık Filizer, hakkında beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Yaklaşık iki yıl önce telefonuma el konuldu. Telefonuma ait şifremi hatırladım. Bunu yazılı olarak mahkemenize sunuyorum. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Duruşma savcısı ise dosya kapsamındaki eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Filizer'e ait cep telefonu şifre bilgisinin bilirkişiye gönderilerek incelenmesine, ayrıca dijital materyaller üzerinde bilirkişi raporu aldırılmasına ve sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Aladağ ilçesinde, 29 Kasım 2016'da, 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle de dava açılmıştı.

Kaynak: AA