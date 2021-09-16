Eski Akçaabat Jandarma Komutanının yargılanmasına başlandı

Trabzon'da, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik ankesör soruşturmasında tutuklu yargılanan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı yüzbaşı Yavuz G'nin yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan FETÖ/PDY üyesi "mahrem imamlarla" görüştüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Yavuz G. ile avukatı ve yakınları katıldı.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Yavuz G, savunmasında, ortaokul yıllarında maddi imkanı olmadığı için dershaneye gidemediğini ancak ücretsiz deneme sınavına girdiği yapıya ait dershaneden bir öğretmenin ailesiyle görüşmeye geldiğini ve ailesinin kabul etmediğini ileri sürdü.

Bursa Işıklar Askeri Lisesini kazandıktan sonra M.Ç. isimli örgüt abisinin kendisiyle görüştüğünü, harçlık vererek örgütün faaliyetlerini anlattığını, yaşı küçük olduğu için anlayamadığını belirten sanık Yavuz G, 2006'da Kara Harp Okulundan mezun olduktan sonra da sürekli M.Ç. tarafından görüşmek için arandığını ifade etti.

M.Ç'nin kendisini Ö.İ. isimli "ağabey" ile tanıştırdığını ancak görüşmelere gitmediğini, bu nedenle birliğinde mobbinge maruz kaldığını öne süren Yavuz G, M.Ç'nin 2012'de ise kendisiyle ilgilenmesi için O.U. isimli başka bir mahrem imamla tanıştırdığını, Siirt'in Tillo ilçesine tim komutanı olarak atanmasından sonra O.U. tarafından arandığını aktardı.

Yavuz G, bir bankaya borcu nedeniyle O.U'dan para istediğini, O.U'nun ise hesabına para yaktırdığını belirterek, örgütün kendisinden uzak durması için sürekli para istemeye başladığını, görev yaptığı birliğine gelen O.U'nun, 70 bin lira istemesinin ardından bir daha kendisiyle görüşmediğini savundu.

Özellikle yapıdan uzak durup görüşmek istemediğinden birliğinde mobbinge maruz kaldığını öne süren Yavuz G, istihbarat sınavlarına girmek istediğinde "senin dosyan kabarık" cevabıyla sınav salonuna dahi alınmadığını iddia etti.

Ankara Batı Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılan tanık O.U. ise sanıkla ankesörlü telefonlarla görüştüğünü ve Siirt'te iken askeri birliğine giderek görüştüklerini doğruladı.

Sanığın ekonomik problemleri olduğunu söyleyerek kendisinden para istediğini aktaran O.U, hesabına bir miktar para yatırdığı sanığın, düzenli bir şekilde para vermeleri halinde görüşmelere devam edeceğini söylediğini kaydetti.

Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan tanık M.Ç. ise sanığın kendisi hakkında örgütün mahrem imamı olduğu yönündeki iddialarını kabul etmeyerek, sanığı ve diğer tanıkların hiçbirini tanımadığını ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı ile sanık avukatının beyanının ardından mahkeme heyeti, sanığın yurt dışı yasağı getirilerek tahliyesine hükmetti ve duruşmayı erteledi.