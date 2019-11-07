Eski akademisyene FETÖ'den 6 yıl hapis

07.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:19

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Abdullah Gül Üniversitesi'nde (AGÜ) görevli eski akademisyene 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Whatsapp isimli haberleşme programından örgütsel bazı konuşmalar tespit edildiği gerekçesiyle hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan dava açılan ve Şubat 2016'da Resmi Gazete'de yayımlanan kamu personeli hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname ile AGÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Bölümü'ndeki Yardımcı Doçentlik görevine son verilen D.A. mahkemede üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Daha önceki ifadelerini tekrar eden sanık, beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık D.A.'ya' söz konusu haberleşme programındaki yazışmaların örgütsel olduğu kanaatine vararak 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA