Eski AK Parti Sivas Milletvekili Ali Turan'ın acı günü
AK Parti Sivas 24. dönem milletvekillerinden Ali Turan'ın annesi vefat etti.
01.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:00
AK Parti Sivas 24. dönem milletvekillerinden Ali Turan'ın annesi vefat etti.
Nuriye Turan'ın (85) cenazesi Elibüyük köyünde toprağa verildi.
Cenaze törenine Turan'ın ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, Akıncılar Kaymakamı Tayfun Deli ve vatandaşlar katıldı.
Vali Ayhan, cenaze töreninin ardından eski milletvekili Ali Turan'a başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA