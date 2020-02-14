Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu hakkında "Zindaşti" incelemesi

14.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:48

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu, eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'nun "yargıya baskı yaptığı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme" suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerifi Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilen eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu ile ilgili inceleme yapılıyor.

İncelemenin, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), "Burhan Kuzu'nun yargı mensuplarına baskı yaptığı" iddialarına ilişkin bir evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermesi üzerine başlatıldığı belirtilirken, dosya için özel soruşturma bürosundan bir savcının görevlendirildiği öğrenildi.

Kaynak: AA