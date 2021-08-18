Eski Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ahmedi: "Taliban'ın döviz rezervlerine erişimi yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ahmedi: "Taliban'ın döviz rezervlerine erişimi yok"

Eski Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ahmedi: 'Taliban'ın döviz rezervlerine erişimi yok'
Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan eski Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ecmel Ahmedi, Afgan hükümetinin 9 milyar dolarlık nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında tutulduğunu bildirdi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesiyle ülkeden ayrılan eski Afganistan Merkez Bankası (DAB) Başkanı Ecmel Ahmedi, Afgan hükümetinin 9 milyar dolarlık nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında tutulduğunu bildirdi.

Ahmedi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından ülkenin büyük bölümünü kontrol altına alan Taliban'ın büyük kısmı ABD'de olan ulusal rezervlere erişemeyeceğini söyledi.

DAB'ın yaklaşık 9 milyar dolarlık varlığı bulunduğunu bildiren Ahmadi, söz konusu paranın fiziksel olarak DAB'ın Afganistan'daki kasasında olmadığını belirtti.

Ahmadi, bu paranın yaklaşık 7 milyar dolarının, tahvil, nakit, altın ve başka yatırım türleri halinde ABD Merkez Bankası'nda (Fed) tutulduğunu bildirerek, geriye kalan kısmın da İsviçre'deki Uluslararası Ödemeler Bankası'nda ve başka uluslararası hesaplarda olduğunu belirtti.

Ahmadi, ülkenin nakit rezervlerinin büyük kısmının ülke dışında olmasından dolayı Taliban'ın DAB'ın varlıklarının en fazla yüzde 0,2'sine erişim sağlayabileceğini vurguladı.

"Ulusal rezerv hesabından herhangi bir para çalınmamıştır"

Afganistan'ın büyük cari açığı nedeniyle, DAB'ın her birkaç haftada fiziksel olarak yurt dışından nakit para sağladığını anlatan Ahmadi, güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle bu transferlerin de son birkaç gündür durdurulduğunu ve DAB'ın nakit parasının sıfıra yakın olduğunu aktardı.

Ahmadi, "Hem Uluslararası Para Fonu (IMF) hem de hazine ile Afganistan ulusal varlıklarını izleyen bir programımız vardı. Ulusal rezerv hesabından herhangi bir para çalınmamıştır." ifadesini kullandı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Ahmedi, gelinen noktada Taliban yönetiminin sermaye kontrolleri uygulayarak ülkede dolara erişimi sınırlamak zorunda kalacağını savunarak, bunun da yerel para birimi Afgani'de değer kayıplarına neden olacağına işaret etti.

Ahmedi, yerel para biriminin değer kaybetmesiyle ülkede enflasyonun yükseleceğini, bu durumun gıda fiyatlarını yukarı çekerek yoksul kesime zarar vereceğini kaydetti.

Öte yandan, The Washington Post'un dün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pazar günü Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı
ABD Başkanı Biden, Afganistan'dan çekilme kararını savundu ve sorumluluğu Afgan yönetimine attı
ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı
ABD'den Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Haluk Levent Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mesut Özil Sergen Yalçın Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ahmedi: "Taliban'ın döviz rezervlerine erişimi yok" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 15:44:36. #1.14#

title