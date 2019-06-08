Eski Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı kadın sporcuları tacizden futboldan men edildi

Eski Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı kadın sporcuları tacizden futboldan men edildi

FIFA eski Afganistan Futbol Federasyonu (AFF) Başkanı Kerameddin Kerem'i kadın futbolculara cinsel taciz yaptığı gerekçesiyle bütün futbol aktivitelerinden hayat boyu menetti. FIFA ettik komitesi Kerem'i en az 5 kadın futbolcuya taciz yapmaktan ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu buldu.

Eski Afganistan Futbol Federasyonu Başkanı kadın sporcuları tacizden futboldan men edildi

FIFA, eski Afganistan Futbol Federasyonu (AFF) Başkanı Kerameddin Kerem'i kadın futbolculara cinsel taciz yaptığı gerekçesiyle bütün futbol aktivitelerinden hayat boyu menetti.

FIFA ettik komitesi Kerem'i en az 5 kadın futbolcuya taciz etmekten ve görevi kötüye kullanmaktan suçlu buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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