Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Dostum, ne pahasına olursa olsun vatanı savunacaklarını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Dostum, ne pahasına olursa olsun vatanı savunacaklarını söyledi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Dostum, ne pahasına olursa olsun vatanı savunacaklarını söyledi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, ne pahasına olursa olsun vatanı savunacaklarını belirtti.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum, ne pahasına olursa olsun vatanı savunacaklarını belirtti.

Dostum, Mezar-ı Şerif kentinde bazı siyasi liderlerle yaptığı görüşmede, canları pahasına bile olsa kuzeydeki Mezar-ı Şerif kentini Taliban'a karşı savunacaklarını bildirdi.

Bu konuda diğer siyasi liderlerle komuta merkezi kurduklarını ifade eden Dostum, kendilerine ait tam donanımlı 2 bin 500 kişiyi aşkın gücün Taliban'a karşı savaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

Dostum, görüşmede Mezar-ı Şerif kentinin savunulması için halk güçlerinin yerleştirileceği bölgelerin belirlendiğini ve görev dağılımı yapıldığını sözlerine ekledi.

Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki 7 vilayet merkezinden biri Mezar-ı Şerif ve diğer Meymene olmak üzere sadece 2 vilayet merkezi hükümet güçleri kontrolünde bulunuyor.

Taliban vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban'la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimroz vilayet merkezi Zaranc, Taliban'ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 18 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 16 vilayet merkezinde hakim durumda.

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezini ele geçirdi
Taliban, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin merkezini ele geçirdi
Afganistan'da Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi
Afganistan'da Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Erdoğan Yüksek Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Muslera Merve Çoban Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Dostum, ne pahasına olursa olsun vatanı savunacaklarını söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 21:32:56. #1.15#

title