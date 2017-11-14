Eski Adliye Binası Yeniden Hizmete Girecek

Mersin Adalet Sarayı'nın yapılmasının ardından boşaltılan ve uzun zamandır atıl durumda olan eski adliye binası avukatlara çalışma odası ve adliyenin bazı birimleri için restore ediliyor. Mersin Barosu Başkanı Ali Er, restorasyon çalışmalarının 2018'in Şubat ayında tamamlanmasının planlandığını bildirdi.



Baro Başkanı Er, eski adliye binasının yeniden kullanıma açılması için devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Mersin 1. İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Serdengeçti'nin eşlik ettiği incelemeye ilişkin açıklama yapan Başkan Er, "Eski adliye binasında avukatlarımıza çalışma alanları oluşturmak için odalar hazırlanması ve adliyenin bazı hizmet birimlerinin taşınması için kullanıma uygun hale getirmek amacıyla başlayan restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Eski adliye binasında gerekli restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra meslektaşlarımıza çalışma alanları oluşturmak için odalar hazırlanacak, ayrıca Mersin İdare ve Vergi Mahkemeleri ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü birimlerinin taşınması için kullanıma açılacak. Eski adliye binasının yeniden canlandırılması amacıyla süren restorasyon çalışmalarının 2018 yılının Şubat ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Böylece yıllarca atıl durumda kalan eski adliye binası yeniden hayat bulacak" dedi. - MERSİN