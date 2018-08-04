Eski Adıyaman Belediye Başkanı Serbest Bırakıldı
Adıyaman'da bir öğrenci yurdunun hileli devir işlemleriyle özel mülkiyete geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Adıyaman'da bir öğrenci yurdunun hileli devir işlemleriyle özel mülkiyete geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının, Şehit Fahri Yaldız Erkek Öğrenci Yurdunun hileli devir işlemleriyle özel mülkiyete geçirilmesi iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 1 Ağustos'ta gözaltına alınan, 1994-2004 yıllarında belediye başkanlığı yapan Abdulkadir Kırmızı ile Halil B, Hamdi D, Zülfü Battal K. ve Mehmet Akif K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.