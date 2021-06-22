Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem'in eşine beraat
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Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem'in eşine beraat

Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Erdem'in eşine beraat
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

ESKİ Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından açılan davada beraat etti.

ESKİ Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından açılan davada beraat etti. 

Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunun yanı sıra Şengül Tuncal adlı kişiye karşı 'dolandırıcılık' suçundan da yargılanan Gülümser Erdem, karar duruşmasına katılmadı. Duruşmada sanık avukatı ise hazır bulundu. Avukat, müvekkiline yöneltilen suçlamalarla ilgili Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nde yargılanan Birol Erdem'in beraatine karar verildiğini belirterek, Gülümser Erdem hakkında da beraat talebinde bulundu. Dolandırıldığını öne süren Şengül Tuncal'ın beyanlarında çelişkiler bulunduğunu savunan avukat, beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nden talep edilen Birol Erdem hakkındaki beraat kararının gerekçesinin geldiği ve dosyaya eklendiğini belirtildi. Savcı, mütalaasında sanığa 2 ayrı suçtan da beraat verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de Gülümser Erdem'in 2 suçtan da beraatini kararlaştırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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