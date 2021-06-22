Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem yargılandığı FETÖ davasında beraat etti
Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından açılan davada beraat kararı verildi.
Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in eşi Gülümser Erdem hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından açılan davada beraat kararı verildi.
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Erdem'in avukatı hazır bulundu. Sanık Gülümser Erdem ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme Başkanı, Yargıtay 9. Ceza Dairesinden istenen Birol Erdem'in beraat kararının gerekçesinin mahkemeye geldiğini belirterek, sanık avukatına söz verdi.
Sanık avukatı, müvekkilinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talebinde bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme, Erdem'in üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak