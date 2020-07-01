Eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in yargılanmasına devam edildi Halen Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak görev yapan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden yargılanmasına devam edildi.

Halen Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri olarak görev yapan eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliğinden yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya tutuksuz sanık Erdem ile avukatları katıldı.

Dosyaya gelen bilgi ve belgelerin Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu tarafından okunmasının ardından tanıkların dinlenmesine geçildi.

Duruşmada eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi Ahmet Karayiğit'in de aralarında bulunduğu tanıklar dinlendi.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA