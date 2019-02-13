Eski ABD Hava Kuvvetleri Mensubu Monica Witt'e İran Lehine Casusluk Suçlaması

ABD'de savcılar ABD Hava Kuvvetleri'nin eski mensubu Monica Witt'e İran lehine casusluk yapma suçlaması yöneltti.

Diğer istihbarat çalışanlarını gözetlemekle suçlanan Witt geçmişte ABD'nin karşı istihbarat faaliyetlerinde yer alıyordu.

Yürütülen soruşturma kapsamında dört İran vatandaşına da suçlama yöneltildi. Bu kişilerin Witt'in iş arkadaşlarının bilgisayarlarına casus yazılımlar yüklediği belirtiliyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) göre Witt en son güneydoğu Asya'da Temmuz 2013'te görüldü.

Savcıların paylaştığı bilgiye göre Witt 1997 - 2008 yılları arasında ABD Hava Kuvvetleri'nde çalışmıştı ve en üst seviye güvenlik erişimine sahipti.

ABD Hazine Bakanlığı ise bu casuslukta rolü olduğu belirtilen New Horizon Organization (Yeni Ufuk Örgütü) ve Net Peygard Samavat Compnay adlı iki İran şirketine yaptırım uygulamaya karar verdi.

ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Birimi Başkanı John Demers "Bir ABD vatandaşının ülkemize ihanet etmesi üzücü" dedi.

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