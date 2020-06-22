- Eski ABD Devlet Başkanı Roosevelt'in New York'taki heykeli kaldırılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

- Eski ABD Devlet Başkanı Roosevelt'in New York'taki heykeli kaldırılacak

- Eski ABD Devlet Başkanı Roosevelt'in New York'taki heykeli kaldırılacak ABD'nin New York kentinde Amerikan Doğa Tarihi Müzesi tarafından yapılan açıklamada, eski Devlet Başkanı Teddy Roosevelt'in müze önünde bulunan heykelinin kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

22.06.2020 12:48 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:52

- Eski ABD Devlet Başkanı Roosevelt'in New York'taki heykeli kaldırılacak

NEW YORK - ABD'nin New York kentinde Amerikan Doğa Tarihi Müzesi tarafından yapılan açıklamada, eski Devlet Başkanı Teddy Roosevelt'in müze önünde bulunan heykelinin kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolarda sömürge dönemlerine ait heykeller göstericilerin hedefi haline geldi. New York kentinde yer alan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eski Devlet Başkanı Teddy Roosevelt'in müze önünde bulunan heykelinin kaldırılması yönünde karar alındığı bildirildi. Müze Başkanı Ellen Futter, "Müzedekiler George Floyd'un öldürülmesinin ardından ırkçılık konusunda artan protestolardan çok etkilendi" ifadelerini kullandı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise, "Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Theodore Roosevelt heykelinin siyahi ve yerli insanları boyun eğdirilmiş ve ırksal olarak aşağılık şekilde tasvir ettiği gerekçesiyle heykelin kaldırılmasını istedi" dedi. Blasio, "Kent müzenin talebini destekliyor. Bu tartışmalı heykeli kaldırmak için doğru zaman" ifadelerini kullandı.

Roosevelt ailesi kararı kabul etti

Roosevelt, 1901 ile 1909 arasında başkanlık görevini yürütmüştü. Müzenin yönetim kurulunda bulunan Theodore Roosevelt'in büyük torunu, "Dünyanın ne onurlandırmak istedikleri kişinin değerlerini ne de eşitlik ve adalet değerlerini yansıtan heykellere, başka bir çağa ait kalıntılara ihtiyacı yoktur" dedi.

Heykel daha önce tahrip edilmişti

1940 yılında inşa edilen Roosevelt heykelinde, atının üzerinde olan Roosevelt'in her iki tarafında duran bir Amerikan yerlisi ve Afro Amerikalı atı tutarak yürüyor. Geçtiğimiz hafta, "Decolonize This Place" adlı grubun görevlileri heykeli yıkmakla tehdit ettiği, daha sonra heykelin polis tarafından korunduğu belirtildi. Heykelin ayrıca boya ile tahrip edildiği aktarıldı. Heykelin kaldırılmasını isteyenler, sömürgeciliği ve ırksal ayrımcılığı temsil ettiğini ifade ediyor.

Floyd'un ölümünün ardından birçok heykel hedef haline geldi

Öte yandan Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar kapsamında sömürge dönemlerine ait ve ırkçılığı temsil eden heykellere yönelik tepkiler giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir grup gösterici başkent Washington DC'deki Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike'ın heykelini yıkıp ateşe vermişti. Portland kentinde ise göstericiler ABD bayrağını üzerine attıkları George Washington'ın heykelini bağladıkları halatlar ile yıkıp ateşe vermişti. George Washington, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Kıta Ordusu'nun başkomutanı ve ABD'nin ilk başkanı. ABD'nin Bağımsızlık Savaşı'nda önemli rol oynadığı için ülkesinde tarihin en önemli şahıslarından biri olarak sayılıyor. Portland kentinde Jefferson Lisesi'nin bahçesindeki eski Başkan Thomas Jefferson'a ait heykelin üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından "Köle sahibi" yazılırken heykel, bağlanan halatlar ile yıkılmıştı. New Mexico eyaletinde de eski sömürge valisi Juan Onate Salazar'ın heykelinin kaldırılması için protesto gerçekleştirilmişti. Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller, durumun "acil bir kamu güvenliği" meselesi haline geldiğini ve heykelin kaldırılacağını duyurmuştu. Richmond kentinde ise İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un heykelinin üzerine "Columbus soykırımı temsil ediyor" yazılmıştı. Amerika kıtasını keşfettiği düşünülen ve sömürgeciliğin önünü açan Kolomb'un Byrd Parkı'ndaki sökülen heykeli ateşe verilerek göle atılmıştı. Boston kentindeki Kolomb'a ait bir diğer heykelin ise başı koparılmıştı.

- Eski ABD Devlet Başkanı Roosevelt'in New York'taki heykeli kaldırılacak

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri...
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı Haber
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Haber
İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Nagehan Alçı'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na övgü: Çok doğru bir iş yaptı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayarlandı
Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayarlandı
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var
Türkiye'nin en mutlu şehirleri listesi yayınlandı! Sıralamanın tepesinde Sinop var
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
Maden alanında inceleme yapan avukatlara pompalı saldırı! Kamera her şeyi kaydetti
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı
Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamalara tepki: Sabrın da bir sınırı var
İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki atamalara tepki: Sabrın da bir sınırı var
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Kimisi tedbirlere uydu, kimisi hiçe saydı! Menekşe Plajı'ndaki yoğunluk havadan görüntülendi
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
Eşiyle tartışan koca, kapıyı kilitleyip evi ateşe verdi
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Koronavirüs salgınında ABD'den sonra Brezilya da 50 bin ölümü aştı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Avusturya'nın ırkçı başbakanından itiraf: Türkiye'ye mesaj vermek için Yunanistan'a yardım gönderdik
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Murat Boz Cem Yılmaz Mustafa Ceceli
Spor Falcao Serdar Aziz Gökhan Gönül Yılmaz Vural Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: - Eski ABD Devlet Başkanı Roosevelt'in New York'taki heykeli kaldırılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 12:52:52. #1.15#
title