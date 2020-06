- Eski ABD Devlet Başkanı Roosevelt'in New York'taki heykeli kaldırılacak - Eski ABD Devlet Başkanı Roosevelt'in New York'taki heykeli kaldırılacak ABD'nin New York kentinde Amerikan Doğa Tarihi Müzesi tarafından yapılan açıklamada, eski Devlet Başkanı Teddy Roosevelt'in müze önünde bulunan heykelinin kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

- Eski ABD Devlet Başkanı Roosevelt'in New York'taki heykeli kaldırılacak NEW YORK - ABD'nin New York kentinde Amerikan Doğa Tarihi Müzesi tarafından yapılan açıklamada, eski Devlet Başkanı Teddy Roosevelt'in müze önünde bulunan heykelinin kaldırılmasına karar verildiği bildirildi. ABD'nin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ülke geneline yayılan ırkçılık karşıtı protestolarda sömürge dönemlerine ait heykeller göstericilerin hedefi haline geldi. New York kentinde yer alan Amerikan Doğa Tarihi Müzesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, eski Devlet Başkanı Teddy Roosevelt'in müze önünde bulunan heykelinin kaldırılması yönünde karar alındığı bildirildi. Müze Başkanı Ellen Futter, "Müzedekiler George Floyd'un öldürülmesinin ardından ırkçılık konusunda artan protestolardan çok etkilendi" ifadelerini kullandı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ise, "Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Theodore Roosevelt heykelinin siyahi ve yerli insanları boyun eğdirilmiş ve ırksal olarak aşağılık şekilde tasvir ettiği gerekçesiyle heykelin kaldırılmasını istedi" dedi. Blasio, "Kent müzenin talebini destekliyor. Bu tartışmalı heykeli kaldırmak için doğru zaman" ifadelerini kullandı. Roosevelt ailesi kararı kabul etti Roosevelt, 1901 ile 1909 arasında başkanlık görevini yürütmüştü. Müzenin yönetim kurulunda bulunan Theodore Roosevelt'in büyük torunu, "Dünyanın ne onurlandırmak istedikleri kişinin değerlerini ne de eşitlik ve adalet değerlerini yansıtan heykellere, başka bir çağa ait kalıntılara ihtiyacı yoktur" dedi. Heykel daha önce tahrip edilmişti 1940 yılında inşa edilen Roosevelt heykelinde, atının üzerinde olan Roosevelt'in her iki tarafında duran bir Amerikan yerlisi ve Afro Amerikalı atı tutarak yürüyor. Geçtiğimiz hafta, "Decolonize This Place" adlı grubun görevlileri heykeli yıkmakla tehdit ettiği, daha sonra heykelin polis tarafından korunduğu belirtildi. Heykelin ayrıca boya ile tahrip edildiği aktarıldı. Heykelin kaldırılmasını isteyenler, sömürgeciliği ve ırksal ayrımcılığı temsil ettiğini ifade ediyor. Floyd'un ölümünün ardından birçok heykel hedef haline geldi Öte yandan Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar kapsamında sömürge dönemlerine ait ve ırkçılığı temsil eden heykellere yönelik tepkiler giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde bir grup gösterici başkent Washington DC'deki Amerikan Konfedere Devletleri Generali Albert Pike'ın heykelini yıkıp ateşe vermişti. Portland kentinde ise göstericiler ABD bayrağını üzerine attıkları George Washington'ın heykelini bağladıkları halatlar ile yıkıp ateşe vermişti. George Washington, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda Kıta Ordusu'nun başkomutanı ve ABD'nin ilk başkanı. ABD'nin Bağımsızlık Savaşı'nda önemli rol oynadığı için ülkesinde tarihin en önemli şahıslarından biri olarak sayılıyor. Portland kentinde Jefferson Lisesi'nin bahçesindeki eski Başkan Thomas Jefferson'a ait heykelin üzerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından "Köle sahibi" yazılırken heykel, bağlanan halatlar ile yıkılmıştı. New Mexico eyaletinde de eski sömürge valisi Juan Onate Salazar'ın heykelinin kaldırılması için protesto gerçekleştirilmişti. Albuquerque Belediye Başkanı Tim Keller, durumun "acil bir kamu güvenliği" meselesi haline geldiğini ve heykelin kaldırılacağını duyurmuştu. Richmond kentinde ise İtalyan kaşif Kristof Kolomb'un heykelinin üzerine "Columbus soykırımı temsil ediyor" yazılmıştı. Amerika kıtasını keşfettiği düşünülen ve sömürgeciliğin önünü açan Kolomb'un Byrd Parkı'ndaki sökülen heykeli ateşe verilerek göle atılmıştı. Boston kentindeki Kolomb'a ait bir diğer heykelin ise başı koparılmıştı. Kaynak: İHA