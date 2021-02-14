Eski ABD Başkanı Trump, Senatodaki azil oylamasında aklandı

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senato Genel Kurulunda azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, yapılan oylama sonucunda aklandı.

ABD'de 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senato Genel Kurulunda azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump, yapılan oylama sonucunda aklandı.

Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu.

Senato Genel Kurulundaki kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi.

Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmış oldu.

7 Cumhuriyetçi senatör Trump aleyhinde oy kullandı

Oylamada, 50 Demokrat senatörün yanı sıra Cumhuriyetçi 7 senatörün de Trump aleyhinde oy kullanması dikkati çekti.

Trump'a yönelik daha önce aleyhte açıklamalar yapan Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse ve Patrick Toomey, oylamada Demokratlarla birlikte hareket eden isimler oldu.

Toplam 5 günde tamamlanan azil yargılaması, ABD tarihindeki en hızlı azil süreci olarak da kayıtlara geçti.

Sabah başlayan ilk oturumda Demokrat savcı vekiller önce tanık çağırmaya karar verdiklerini açıklamış, yapılan oylamada (45-55) bu talep kabul edilmişti.

Daha sonra Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmış, söz konusu tanık ifadesinin delillere eklenmesine ve tanık çağrılmamasına karar verilmişti.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Trump, geçen yıl da Ukrayna soruşturması kapsamında azil istemiyle yargılanmış ve yine Cumhuriyetçilerin oylarıyla aklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur