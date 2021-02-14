Eski ABD Başkanı Trump, Senatodaki azil oylamasında aklandı
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Eski ABD Başkanı Trump, Senatodaki azil oylamasında aklandı

14.02.2021 00:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 00:06
Eski ABD Başkanı Trump, Senatodaki azil oylamasında aklandı

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senato Genel Kurulunda azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, yapılan oylama sonucunda aklandı.

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senato Genel Kurulunda azil istemiyle yargılanan eski ABD Başkanı Donald Trump, yapılan oylama sonucunda aklandı.

Kongre baskınındaki rolü gerekçesiyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump, Senatoda yapılan yargılamasının 5. gününde suçsuz bulundu.

Senato Genel Kurulundaki kapanış sunumlarının ardından yapılan oylamada 57 senatör Trump aleyhinde oy kullanırken, 43 senatör ise Trump'ın suçsuz olduğu yönünde oy verdi.

Böylece 100 sandalyeli Senatoda suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun oyu (67 senatör) gereken Trump, hakkındaki "halkı isyana teşvik" başlıklı azil suçlamasından aklanmış oldu.

Toplam 5 günde tamamlanan azil yargılaması, ABD tarihindeki en hızlı azil süreci olarak da kayıtlara geçti.

Sabah başlayan ilk oturumda Demokrat savcı vekiller önce tanık çağırmaya karar verdiklerini açıklamış, yapılan oylamada (45-55) bu talep kabul edilmişti.

Daha sonra Demokrat savcı vekillerle Trump'ın avukatları arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmış, söz konusu tanık ifadesinin delillere eklenmesine ve tanık çağrılmamasına karar verilmişti.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını nedeniyle Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak'ta Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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