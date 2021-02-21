Eski ABD Başkanı Trump, görevden ayrılışının ardından ilk kez konuşma yapacak
Eski ABD Başkanı Donald Trump başkanlık görevinin ardından ilk konuşmasını Muhafazakar Siyasi Hareket Birliği'nin (CPAC) yıllık buluşma toplantısında yapacak.
Eski ABD Başkanı Donald Trump başkanlık görevinin ardından ilk konuşmasını Muhafazakar Siyasi Hareket Birliği'nin (CPAC) yıllık buluşma toplantısında yapacak.
Başkanlık görevini 20 Ocak'ta bırakan Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılışının ardından ilk konuşmasını CPAC toplantısında yapacak.Trump'ın, konuşmasında Demokrat Parti ve muhafazakar hareketin geleceğine odaklanacağı belirtildi. Eski başkanın aynı zamanda ABD Başkanı Joe Biden'ın göç politikası hakkında da konuşacağı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı