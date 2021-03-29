Eski ABD Başkanı Obama'nın büyükannesi Sarah Obama hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın büyükannesi Sarah Obama'nın Kenya'da yaşamını yitirdiği bildirildi.
ABD, askeri darbeyle kan gölüne dönen Myanmar için harekete geçiyor! Darbecilere yeni yaptırımlar yolda
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın büyükannesi Sarah Obama'nın Kenya'da yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Obama'nın büyükannesi Sarah Obama, diyabet tedavisi gördüğü Jaramogi Oginga Odinga Hastanesi'nde 99 yaşında hayatını kaybetti.
Müslüman olan Sarah Obama için bugün Kogelo'da cenaze merasimi düzenlenecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak