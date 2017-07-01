Eski ABD Başkanı Obama Endonezya'da

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Endonezya'nın diğer Müslüman ülkelere hoşgörü konusunda ilham olabileceğini söyledi.



Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen 4. Endonezya Diasporalar Kongresi'nin açılış konuşmasını yapan Obama, "Farklı din, dil ve kültürleri barındıran Endonezya'da insanlar barış ve huzur içinde yaşıyor. Burada cami, kilise ve tapınakları yan yana görmek mümkün. Endonezya'da hoşgörü kavramı somutlaşıyor." diye konuştu.



Ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan Obama, "Özellikle gençler ülkedeki bu hoşgörü ve huzuru bozmaya çalışanlara karşı mücadele etmeli. Endonezyalı gençler hoşgörü duygusuyla yetiştirilmeli. Bu, Endonezya'nın geleceği için önemli." ifadelerini kullandı.



Obama, hoşgörü olmayan bir toplumda sonucun çatışma olacağını belirterek, farklılıklara, başka inançlara ve kültürlere saygı duyulmadığı sürece insanlığın ilerleyemeyeceğinin altını çizdi. Barack Obama, "Endonezya diğer Müslüman ülkelere hoşgörü konusunda ilham olabilir." dedi.



Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Endonezya Diasporalar Kongresi'ne 55 ülkeden 9 bin kişi katıldı.



Eski ABD Başkanı, 1967-1971 yılları arasında Amerikalı annesi, Endonezyalı üvey babası ve üvey kız kardeşiyle bu ülkede yaşamıştı.



Endonezya'da ilkokula giden Obama'nın, yaşadığı semtin yakınındaki Menteng Parkı'nda bir heykeli bulunuyor.