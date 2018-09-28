Eski ABD Başkanı Obama Danimarka'da

Eski ABD Başkanı Barack Obama, Southern Danimarka Üniversitesi'nde (SDU) konferans vermek için Danimarka'ya geldi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama Danimarka'nın Kolding şehrinde konferans vermek için Danimarka'ya geldi. Jylland adasında bulunan Skrydstrup havalimanına iniş yapan Baracak Obama, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde konaklayacağı yere götürüldü. Barack Obama cuma günü Kolding Belediyesinin düzenlediği ve Southern Danimarka Üniversitesi'nin ev sahipliği yapacağı "Başkan Barack Obama ile söyleşi" ana temalı konferansa katılacak, burada öğrencilerle bir araya gelecek olan Obama liderlik, politika ve güncel siyaset ile ilgili soruları cevaplayacak.

Konferansın ardından Business Kolding İş Forumu'nda üye iş adamları ile akşam yemeği için bir araya Obama, ardından Danimarka'dan ayrılacak. Perşembe günü Finlandiya'yı ziyaret eden Barack Obama, Helsinki Nordic İş Forumu'nda 7.500 katılımcıya konferans vermişti. - KOPENHAG