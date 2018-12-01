Eski ABD Başkanı George H.w. Bush Yaşamını Yitirdi

Eski ABD Başkanı George Herbert Walker Bush 94 yaşında hayatını kaybetti. Bush'un ölümünü, bir diğer eski ABD Başkanı olan oğlu George W. Bush duyurdu.

1989 - 1993 yılında ABD'nin 41. başkanlığını yapan Bush yerel saatle Cuma akşamı 22: 10'da yaşamını yitirdi.

Soğuk Savaş'ın sonlandığı ve Saddam Hüseyin'e karşı Birinci Irak Savaşı'nın yürütüldüğü yıllarda başkanlık yapan Bush'un sağlığı son yıllarda kötüleşiyordu.



Bush'un eşi Barbara Bush da yedi ay önce hayatını kaybetmişti.

Bush'un hayatı

Bush iki dönem boyunca Ronald Reagan'ın yardımcılığını yaptıktan sonra ABD Başkanlığı'na seçilmiş, 1836'dan beri yardımcılıktan başkanlığa geçebilen ilk kişi olmuştu.

Cumhuriyetçi Bush, yeni vergi getirmeyeceği sözüyle iktidara geldikten sonra bazı vergileri artırması nedeniyle oy kaybetmiş ve 1992'deki seçimde Demokrat aday Bill Clinton tarafından yenilmişti.

Siyasi kariyeri Pearl Harbor'un ardından gönüllü olarak orduya katılan Bush, havacı birliğine girmiş, 18 yaşında ABD'nin en genç savaş pilotlarından biri olmuştu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında kullandığı savaş uçağı Japonlar tarafından denize düşürülmüş, şans eseri tam yanında su yüzeyine çıkan bir denizaltı tarafından kurtarılmıştı.



Savaşın ardından ordudan ayrılan Bush, 18 yaşındaki Barbara Pierce ile evlenmiş, çiftin 73 yıllık evliliğinden altı çocuğu olmuştu. Bu çocuklardan beşi bugün hala hayatta. Bush'un 17 torunu, 8 torun çocuğu ve iki de kardeşi bulunuyor.