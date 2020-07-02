Eski ABD Başkanı Carter'a göre, İsrail'in ilhak girişimi "toprak gasbı" anlamına geliyor
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Eski ABD Başkanı Carter'a göre, İsrail'in ilhak girişimi "toprak gasbı" anlamına geliyor

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etme girişiminin "yasa dışı toprak gasbı" anlamına geleceğini belirtti.

Eski ABD Başkanı Carter'a göre, İsrail'in ilhak girişimi
02.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:59

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter, İsrail'in Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etme girişiminin "yasa dışı toprak gasbı" anlamına geleceğini belirtti.

"The Hill" internet sitesindeki habere göre, eski Başkan Carter, İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu'nun 1 Temmuz'dan itibaren ilan etmeyi planladığı ancak ertelediği ilhak girişimiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Carter, yaptığı yazılı açıklamada, planlanan ilhakın Filistin topraklarının yasa dışı gasbı anlamına geleceğini vurgulayarak, "İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 30'unu ilhak etme planı, İşgal Altındaki Toprakların uluslararası anlaşmalarla belirlenen mevcut statüsüne aykırıdır ve güç yoluyla toprak edinmeyi yasaklayan uluslararası hukuku ihlal anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in on yıllardır Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurma politikasının, İsrail'in birlikte var olacak bağımsız bir Filistin devleti fikrini tehlikeye attığına işaret eden Carter, "Resmi ilhak, barış için üzerinde uluslararası uzlaşma olan iki devletli çözüm fikriyle soruna barışçıl bir çözüm kavuşturulması umudunun sonu anlamına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Carter, ilhakın Oslo ve Camp David Antlaşmalarını ihlal edeceği, İsrail'in Mısır ve Ürdün ile yaptığı barış anlaşmalarını tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

1977-1981'de ABD Başkanı olan Carter, İsrail ile Mısır arasında 1979'da imzalanan barış anlaşmasında ara bulucu rolü üstlenmişti.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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