Eski ABD Başkanı Bush, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgali karşısında dehşete düştüğü açıklaması yaptı
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Eski ABD Başkanı Bush, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgali karşısında dehşete düştüğü açıklaması yaptı

07.01.2021 02:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 02:46
Eski ABD Başkanı Bush, Trump destekçilerinin Kongre'yi işgali karşısında dehşete düştüğü açıklaması yaptı

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basması karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongreyi basması karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Bush, Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bush, eşi Laura ile yaşananları dehşete kapılarak izlediklerini belirterek, seçimden bu yana bazı siyasetçilerin pervasızca davranışlarına, ABD'nin kurumları ve geleneğine saygısızca yaklaşımlarına tanıklık ettiklerini belirtti.

Kongre'yi basan bu insanların, beyhude ümitlerle kışkırtıldığını belirten Bush, "Ayaklanma, ülkemize ve itibarımıza büyük zarar verebilir. ABD'de her vatansever vatandaşın hukukun üstünlüğünü desteklemesi temel bir sorumluluktur." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı, bu tür olayların, "ancak seçim sonuçlarının tartışmalı olduğu bir muz cumhuriyetinde" yaşanabileceğini vurgulayarak, seçilmiş kişilerin görevlerini yerine getirmesine, ABD'lilerin seslerini, barış ve güvenlik içinde temsil etmelerine izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Kongre binasında çıkan olaylarda yaralanan bir kadın hayatını kaybetmiş, birçok polis yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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