Eski ABD Başkan Yardımcısı Mondale öldü
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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mondale öldü

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mondale öldü
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Jimmy Carter döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Demokrat Walter Mondale, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Jimmy Carter döneminde başkan yardımcılığı görevini yürüten Demokrat Walter Mondale, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Mondale'nin ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada eski başkan yardımcısının Minnesota'da hayata gözlerini yumduğu bildirildi. Açıklamada Mondale'nin ölüm sebebi belirtilmedi.

1977-1981 yılları arasında Jimmy Carter'ın başkan yardımcılığını yapan Mondale, Demokrat Parti'deki liberal kanadın önemli isimlerinden biri olarak biliniyordu.

Mondale, 1984 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Ronald Reagan'a tarihi bir farkla kaybetmiş, 50 eyaletin 49'unda rakibine yenilerek ABD siyasi tarihine geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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