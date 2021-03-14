Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dede oldu
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Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dede oldu

14.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:47
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dede oldu

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yönetiminde Başkan Yardımcısı olan Mike Pence, dede oldu.

ABD'de eski Başkan Donald Trump'ın yönetiminde Başkan Yardımcısı olan Mike Pence, dede oldu.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından sessizliğini koruyan eski Başkan Yardımcısı Mike Pence dede oldu. Pence'in eşi Karen Pence, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sarah ve oğlumuz Michael'dan doğan ilk torunumuz Avery Grace Pence'in gelişini duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Tanrı'ya şükürler olsun ki küçük Avery, annesi ve babası, hepsi harika" ifadelerini kullandı.


Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dede oldu
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dede oldu
Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dede oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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