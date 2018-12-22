Eski ABD Başkan Adayı Paul: "Trump'ın Suriye'den Çekilme Kararı Fantastik"

WASHINGTON (İHA) – Eski ABD Başkan adayı ve kongre üyesi Ron Paul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de bulunan Amerikan askerlerini çekme kararını destekleyerek, "fantastik" olarak değerlendirdi.

Paul, CNN'de yayımlanan "Smerconish" isimli programa yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın Suriye kararını, "Kampanyasında söylemişti. Kötü bir savaş olduğu üzerinde durmuştu. Çıkmak istiyordu. Bence çok iyi gidiyor. Bence doğru bir karar verdi. Prensiplerini kişisel ön yargılarının önüne çıkaran insanları seviyorum ve bunun iyi bir davranış olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Başkanın zamanlaması daha iyi olabilirdi"

Paul, Trump'ın aldığı kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla konuşmasından sonra alınmasına ise, "Bunu iç politika için kullanıyorlar. Ancak başkanın zamanlaması daha iyi olabilirdi. Diplomatik olarak doğru şeyi yaparken bile kötü bir iş yaptığınız düşünülebilir" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA