Eski AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, Fransız cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday adaylığını açıkladı
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Eski AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, Fransız cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday adaylığını açıkladı

Eski AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, Fransız cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday adaylığını açıkladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Fransız siyasetçi ve eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu açıkladı.

Fransız siyasetçi ve eski Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu açıkladı.

Le Figaro gazetesine konuşan eski milletvekili ve senatör Barnier, Fransızlara saygı duymak ve Fransa'ya saygı duyulmasını sağlamak için cumhurbaşkanı olmak istediğini belirterek "Ülkemiz kötüye gidiyor. Uzlaşmak, bir araya gelmek ve harekete geçmek için bir değişim gerekiyor." dedi.

Barnier, AB Brexit Başmüzakerecisi görevinin sona ermesinin ardından bir ekip kurmak ve kampanya hazırlamak için çalıştığını paylaşarak LR partisinin cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu duyurdu.

Fransa'nın ve Avrupa'nın göç politikasının değişmesi gerektiğini ifade eden Barnier, göçün sınırlandırılması ve kontrol altına alınması gerektiğini dile getirdi. Barnier, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile son haftalarda birçok kez görüştüğünü ve onun fikirlerinin kendisi için önemli olduğunu aktardı.

LR Partisinin diğer cumhurbaşkanı aday adayları, Fransız siyasetinin bilinen isimleri milletvekili Eric Ciotti, Ile-de-France Bölgesi Başkanı Valerie Pecresse ile başkent Paris'in banliyölerinden La Garenne-Colombes Belediye Başkanı Phiippe Juvin oldu.

Seçim Nisan 2022'de

Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 10 Nisan'da yapılacak. Adaylardan herhangi biri ilk turda salt çoğunluğu sağlayamazsa en fazla oyu alan iki aday, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak. Bu turu önde tamamlayan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

Ülkede bugüne kadar cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olarak adaylığını açıklayan siyasetçiler aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ile Fransa'nın Hauts-de-France Bölgesi Başkanı ve eski Bakan Xavier Bertrand oldu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ikinci dönem için adaylığını henüz açıklamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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Eski AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier, Fransız cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday adaylığını açıkladı - Haberler
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