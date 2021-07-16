ESKİ 3 ADET SU TANKERİNİ HİZMETE SUNDU
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ESKİ 3 ADET SU TANKERİNİ HİZMETE SUNDU

ESKİ 3 ADET SU TANKERİNİ HİZMETE SUNDU
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Merkez ve kırsal mahallerinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) içme ve kullanma suyu depolarına gerektiğinde su takviyesi yapabilmek için 3 adet yeni su tankeri tedarik ederek hizmete sundu.

Merkez ve kırsal mahallerinde, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) içme ve kullanma suyu depolarına gerektiğinde su takviyesi yapabilmek için 3 adet yeni su tankeri tedarik ederek hizmete sundu.

Kurban Bayramı öncesi yaz günlerinde aşırı içme ve kullanma suyunun tüketimine bağlı su yetersizliği yaşayan mahallelerin depolarına 7/24 gün ve saatte su takviyesi yaparak, mahalle sakinlerinin ihtiyacı olan içme ve kullanma suyu karşılanacak.

Her an göreve hazır durumda olacak su tankerleri ile yaz aylarında artan su tüketimi ve kuraklığa bağlı su yetmeyen yakın ve uzak mesafelerdeki su depolarına takviye yapılacak.

Kaynak: Habermetre

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