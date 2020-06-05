Eski 19 Mayıs Stadı millet bahçesine dönüştü Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Samsun'da eski 19 Mayıs Stadı'nın yerine yaptırılan millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Samsun'da eski 19 Mayıs Stadı'nın yerine yaptırılan millet bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle açılışını yaptığı Samsun Millet Bahçesi, 103 dönümlük arazi üzerinde bulunuyor.

Millet bahçesinde, spor alanları, bisiklet ve koşu parkurları, iki tenis kortu, iki basketbol ile voleybol sahası yer alıyor.

Alanda 40 farklı türde 3 bin ağaç ve 75 farklı türde 40 bin çalı ile yer örtücü bitki de bulunuyor.

İçinde yöreye uygun çeşitli bitki türlerinin yetiştirileceği millet bahçesinde, 13 bin metrekarelik çim aktivite alanı yer aldı.

Süs havuzu, gül bahçeleri, vatandaşlara yönelik yiyecek içecek bölümleri, ekim dikim alanları bulunan millet bahçesinde, farklı yaş gruplarına hitap eden 2 bin 45 metrekarelik çocuk oyun alanı, ebeveynler için de dinlenme, oyun ve seyir alanları yapıldı.

Samsun Millet Bahçesi'nin 131 metrekarelik alanında ise millet kıraathanesi inşa edildi.

Millet bahçesinin açılış törenine, Vali Osman Kaymak, AK Parti Samsun milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA