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Esenler, Güncel

ESKAT Her An Her Duruma Hazır

Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), afet ve acil durum aracında bulunan arama kurtarma malzemelerinin periyodik bakımını yaptı. AFAD aracı olası bir doğal afet durumuna karşı hazır hale getirildi.

12.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:18
ESKAT Her An Her Duruma Hazır

Esenler Belediyesi İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Esenler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESKAT), olası deprem ve doğal afetler durumunda her daim hazır olmak için arama kurtarma çalışmalarının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

ESKAT Personeli Malzemeleri Test Etti

Bu çerçeve de afet sonrası kullanılmak üzere afet ve acil durum aracı içerisinde bulunan arama kurtarma malzemelerinin bakımı için bir çalışma gerçekleştirildi. Uzman personel ve ESKAT eğitmenleri araçta bulunan; hidrolik kesme ayırma, canlı tespit cihazı, hava yastığı, akaryakıtlı ve elektrikli kırıcı deliciler, beton-demir kesme makinesi, ağaç kesme motoru ve çeşitli ekipmanların periyodik bakımını yaptı. Bakımı yapılan ekipmanlar, ESKAT personeline tarafından test edilerek olası bir afet durumunda kullanılmak üzere hazır hale getirildi.

Hurda Araçla Tatbikat

Ayrıca alanda bulunan hurda bir araç üzerinde olası bir trafik kazasında kurtarma çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği konusunda bir de tatbikat gerçekleştirildi. ESKAT Sorumlusu M. Yavuz Eres, her zaman, her türlü doğal afetlere karşı hazır olmak için ESKAT ekibinin eğitim ve tatbikatlarını aralıksız sürdürdüğünü ve bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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