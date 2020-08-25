ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Şar: "Karadeniz'deki doğal gaz rezervi azmin, fedakarlığın ürünüdür"
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ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Şar: "Karadeniz'deki doğal gaz rezervi azmin, fedakarlığın ürünüdür"

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük adımların atıldığını ifade eden ESKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar,"Ülkemizle, devlet yönetimiyle hepimiz gurur duyuyoruz.

ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Şar:
25.08.2020 09:40 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:43

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük adımların atıldığını ifade eden ESKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar,"Ülkemizle, devlet yönetimiyle hepimiz gurur duyuyoruz. Karadeniz'deki doğal gaz rezervi büyük bir çalışmanın, azmin, fedakarlığın ürünüdür." dedi.

Milli enerji, teknoloji, sanayi, üretim hamleleri ile Türkiye'nin daha da güçlendiğine vurgu yapan ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar: "Ülkemizle, devlet yönetimiyle hepimiz gurur duyuyoruz. Karadeniz'deki doğal gaz rezervi büyük bir çalışmanın, azmin, fedakarlığın ürünüdür. Ülkemizin her alanda tam bağımsızlık yolundaki çalışmaları, kazanımları geleceğimiz için büyük önem taşıyor. Dışa bağımlılığın azalması güçlü Türkiye yolunun perçinlenmesi anlamına geliyor. Türkiye, AK Parti ile başarıdan başarıya koşmaya, hayallerini gerçekleştirmeye devam edecektir. Artık hayallerini gerçekleştiren bir Türkiye var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İradesini yine gösterecek olan o güçlü millet biziz. O yüzden AK Parti tarafından Türkiye'de yapılmış yüzlerce, binlerce iş, yatırım, hizmet var. O da kazandığımız öz güvenin eseridir. Karadeniz'de bulunan doğal gaz yatağı ekonomik güvenliğimizi sağlam esaslara bağlarken stratejik gücümüze de güç katacaktır. Unutmayalım ki, enerji geleceğin stratejik anahtarıdır" dedi.

Giresun'da yaşanan sel felaketinde yaraların kısa zamanda sarılacağını belirten Şar, "Giresun ve bölge illerinde yaşadığımız sel felaketinde şehit olan kahramanlarımızla birlikte hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." Dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Manşet

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