ESK mangallık tüm tavuk satışına başladı Et ve Süt Kurumu (ESK), müşterileri için mangallık gövde tavuk üreterek satmaya başladı.

Yaz döneminde mangal sezonunun açılması ile birlikte tavuk ürünlerine olan talep arttı. Tüketicinin kaliteli ve ekonomik ürünlere ulaşmasını hedefleyen Et ve Süt Kurumu (ESK), müşterileri için mangallık gövde tavuk üretiyor. ESK'nın mangal için özel olarak parçalayarak ürettiği gövde tavuklar kilogramı 12,50 TL'den satışa sunuldu.

Tüketicilere ekonomik ve kaliteli et ürünleri ulaştırmak amacı ile çalıştıklarını dile getiren Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, "Ülkemize 68 yıldır güvenilir ve uygun fiyatla ürünler sunan Et ve Süt Kurumu yeni ürünleriyle halkımıza hizmetini sürdürüyor. Yaz sezonunda piknik mangal lezzetini yaşatmak için özel mangallık tüm tavuk üretip tüketicimize ekonomik fiyata sunuyoruz" dedi.

Kurum geçtiğimiz aylarda da, Et Balık Kurumu markalı raf ömrü uzun kıyma ve kuşbaşı konserve ile dondurulmuş kıyma üretmeye başlamıştı. ESK ürünlerinin satış noktaları ve fiyatları ESK web sayfasında yayınlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA