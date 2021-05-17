Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı
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Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı

Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra eve gelen İbrahim Şenpınar (53), iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra kendini 2 kez bıçakladı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, arkadaşlarıyla vakit geçirdikten sonra eve gelen İbrahim Şenpınar (53), iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra kendini 2 kez bıçakladı. Kanlar içinde kalan Şenpınar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Acarlar Mahallesi Güneş Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İbrahim Şenpınar dışarıda arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirdikten sonra eve geldi. İddiaya göre eve geç geldiği için eşi Ayşen Şenpınar (44) ile tartışma yaşayan İbrahim Şenpınar, sinirlenerek mutfaktan aldığı bıçağı göğüs kısmına 2 kez sapladı. Kanlar içerisinde kalan Şenpınar yere yığıldı.Eşinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Şenpınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Ayşen Şenpınar'ın ifadesine başvuruldu. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Şenpınar cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Şenpınar'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı
Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı
Eşiyle tartıştıktan sonra kendisini bıçaklayan adam kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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