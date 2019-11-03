03.11.2019 22:48

Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine bir kişi iddiaya göre tartıştığı eşiyle ardından kendi kendini bıçakladı.

Edinilen bilgilere göre olay Osmaniye Mahallesi Gönülaçan Sokak üzerinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve eşiyle tartıştığı öğrenilen U.Ü. eline aldığı bıçakla kendini karın boşluğundan bıçakladı. Olayı gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra İnegöl Devlet Hastanesine getirerek tedavi altına aldılar. Polis olayla alakalı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA