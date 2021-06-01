EŞİYLE TARTIŞTI, KAYINBİRADERİNİN ARACINA ÇARPTI
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EŞİYLE TARTIŞTI, KAYINBİRADERİNİN ARACINA ÇARPTI

EŞİYLE TARTIŞTI, KAYINBİRADERİNİN ARACINA ÇARPTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, eşiyle tartışan L.Ş. (50), otomobiliyle kayınbiraderinin evinin önüne gidip, park halindeki aracına art arda çarparak, hasar verdi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, eşiyle tartışan L.Ş. (50), otomobiliyle kayınbiraderinin evinin önüne gidip, park halindeki aracına art arda çarparak, hasar verdi. L.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, gece Adapazarı'na bağlı Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. L.Ş. ile eşi Y.Ş. (48) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından L.Ş., otomobiline binerek, kayınbiraderi Y.B.'nin oturduğu evin önüne gitti. L.Ş., otomobiliyle kayınbiraderi O.B.'nin park halindeki aracına art arda çarparak, hasar verdi. L.Ş., kendi aracını olay yerinde bırakıp, bölgeden ayrıldı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İhbarla olay yerine gelen ekipler, O.B. ve oğlu Y.B.'nin şikayeti üzerine L.Ş.'yi gözaltına aldı. L.Ş. hakkında 'mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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