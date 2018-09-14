Samsun'da, Direksiyon Başında Eşiyle Tartışan Sürücü Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Samsun'da direksiyon başında eşiyle tartıştığı iddia edilen minibüs sürücüsünün aracıyla yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.

SAMSUN'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 18. kilometresi Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde ikamet eden Orhan Tozmaz (34), Azeri uyruklu baldızı Dinar İlyasova'ya Samsun'da kalması için oturum almak üzere Samsun'a gitmek için eşi, baldızı ve çocukları ile birlikte minibüsle yola çıktı.

SÜRÜCÜ VE EŞİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

İddiaya göre, Orhan Tozmaz idaresindeki 06 GE 2538 plakalı minibüs Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir ederken sürücü ile aracın içindeki eşi arasında tartışma çıktı.

AĞACA ÇARPAN ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkıp ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlanıp devrilerek ters döndü.

FECİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada, araç sürücüsü Orhan Tozmaz, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı öğrencisi Azeri uyruklu eşi Fargana Tozmaz (33), oğlu Ferhan Tozmaz (4) ve kızı Suden Nur Tozmaz (7) ve baldızı 2 çocuk annesi Dinar İlyasova (29) yaralandı.

YARALILARHASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonrası Dinar İlyasova araç sürücüsü eniştesi Orhan Tozmaz'a tepki gösterdi. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.