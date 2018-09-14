Samsun'da, Direksiyon Başında Eşiyle Tartışan Sürücü Kaza Yaptı: 5 Yaralı
Samsun'da, direksiyon başında eşiyle tartışan minibüs sürücüsünün aracıyla yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.
Samsun'da direksiyon başında eşiyle tartıştığı iddia edilen minibüs sürücüsünün aracıyla yoldan çıkarak şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi yaralandı.
SAMSUN'A GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTILAR
Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolu 18. kilometresi Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Ayvacık ilçesinde ikamet eden Orhan Tozmaz (34), Azeri uyruklu baldızı Dinar İlyasova'ya Samsun'da kalması için oturum almak üzere Samsun'a gitmek için eşi, baldızı ve çocukları ile birlikte minibüsle yola çıktı.
SÜRÜCÜ VE EŞİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
İddiaya göre, Orhan Tozmaz idaresindeki 06 GE 2538 plakalı minibüs Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir ederken sürücü ile aracın içindeki eşi arasında tartışma çıktı.
AĞACA ÇARPAN ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkıp ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlanıp devrilerek ters döndü.
FECİ KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI
Kazada, araç sürücüsü Orhan Tozmaz, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı öğrencisi Azeri uyruklu eşi Fargana Tozmaz (33), oğlu Ferhan Tozmaz (4) ve kızı Suden Nur Tozmaz (7) ve baldızı 2 çocuk annesi Dinar İlyasova (29) yaralandı.
YARALILARHASTANEYE KALDIRILDI
Kaza sonrası Dinar İlyasova araç sürücüsü eniştesi Orhan Tozmaz'a tepki gösterdi. Yaralılar, 112 Acil ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Direksiyon başında olan ile kontrollü ve dikkatli konuşulmalı..ama ne yazık ki bayanlar çeneleri ne sahip olamıyor..egolarini yenemiyor...daha doğrusu gözü hiçbir şeyi görmüyor...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HAVASINDA DEYIL TOHUMUNDA VAR BIR EKSIKLIK OLSAYDI BIR LAZ DAMARI BAKSEN YIGIDE ATTIGINI INDIRIR BOSA KONUSMAZ BOSA MERMI YAKMAZ BENUM USAGUM HERYERI ASALETTIRCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAMA SUÇ BULURLAR HER ZAMAN GÖR Kİ NE DEDİ DE DELİRTTİ ADAMICevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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burdada var bi samsunlu millet gece nobete gitmeye korkuyor salakla ikidebir patlatiyor mermiyi havasinda var biseyheraldeCevap Yaz 3 Yayından KaldırMİSAFİR: Asker kardeşim Samsunluların hepsi aynı değildir. Şehirin sahil kesimi % 40-50 göç alan bir yer dışarıdan gelme çok var. Sen Has Samsunlular ile karşılaşmamış sın anlaşılan...1 Yayından Kaldır