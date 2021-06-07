Son Dakika | EŞİYLE TARTIŞIP, BALKONDAN ATLADI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika gelişmesine göre ADANA'da, eşiyle tartışan H.S. (35) adlı kadın, 1'inci kattaki evin balkonundan atladı.

ADANA'da, eşiyle tartışan H.S. (35) adlı kadın, 1'inci kattaki evin balkonundan atladı. Yaralanan H.S., hastaneye kaldırılırken, eşi M.S. de gözaltına alındı. Eşinin şikayetçi olmaması üzerine M.S., serbest bırakıldı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ'dan Adana'daki ağabeyine misafirliğe gelen H.S. ve kocası M.S., evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle H.S., iddiaya göre, 1'inci katın balkonundaki demirlerden kendisini sallandırdıktan sonra atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı H.S., ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.S. de polis tarafından gözaltına alındı.

H.S.'nin, hastanedeki ifadesinde, eşiyle tartıştığını ve kendisini balkondan bıraktığını söylediği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan H.S., eşinden şikayetçi olmadı. M.S. de serbest bırakıldı.

Öte yandan H.S.'nin balkondan sarktığı ve zemine düştüğü anlar, alt kattaki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı