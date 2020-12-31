Eşiyle tartışınca seyir halindeki araçtan atladığı iddia edilen kadın, yaralandı
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Eşiyle tartışınca seyir halindeki araçtan atladığı iddia edilen kadın, yaralandı

31.12.2020 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:54
Eşiyle tartışınca seyir halindeki araçtan atladığı iddia edilen kadın, yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde hareket halindeki otomobilde eşi Y.B. ile tartışınca otomobilden atladığı öne sürülen R.B. adlı kadın, hastanede tedaviye alındı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde hareket halindeki otomobilde eşi Y.B. ile tartışınca otomobilden atladığı öne sürülen R.B. adlı kadın, hastanede tedaviye alındı.

Muratlı ilçesi İnanlı Mahallesi'nde Y.B. ile eşi, R.B., hareket halindeki otomobilde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında R.B., iddiaya göre aracın kapısını açarak kendisini attı. Aracı durduran Y.B., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları R.B.'yi Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen R.B., tedaviye alınırken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Eşiyle tartışınca seyir halindeki araçtan atladığı iddia edilen kadın, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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