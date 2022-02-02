Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede - Haberler
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Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı, Anıl Atar - Güncel
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Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

ADANA'da eşi Pınar Kayadelen ile tartıştıktan sonra çocukları, baldızı ve kayınvalidesinin de bulunduğu daireyi ateş veren Ahmet Kayadelen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA'da eşi Pınar Kayadelen ile tartıştıktan sonra çocukları, baldızı ve kayınvalidesinin de bulunduğu daireyi ateş veren Ahmet Kayadelen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesi'ndeki apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. 29 Ocak'ta apartmana taşınan Pınar ve Ahmet Kayadelen çifti, dün saat 11.00 sıralarında tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Kayadelen, eşi, çocukları, baldızı ve kayınvalidesinin de olduğu daireyi ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüdü, alevler yandaki daireye de sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dumandan etkilenen Pınar Kayadelen ile kızına ambulansta müdahale etti, Ahmet Kayadelen ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayı haber alarak apartman önüne gelen çiftin yakınları ise birbirine girdi. Polis, tarafları sakinleştirip, bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, 2 daire de kullanılmaz hale geldi.

Bu arada Ahmet Kayadelen'in gözaltına alındığı anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kayadelen'in polis aracına götürüldüğü sırada apartmanda oturanların tepki gösterdiği görüldü.

Kayadelen, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

Eşiyle tartışınca evi ateşe veren şüpheli adliyede

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Seyhan, Polis, Ocak, Güncel, Haber

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