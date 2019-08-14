14.08.2019 21:40

Eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurdu

ELAZIĞ - Elazığ'da eşiyle tartışan Jandarma Yüzbaşı S.Ö. beylik tabancası ile kendini vurarak ağır yaraladı.

Olay, Ataşehir Mahallesinde bulunan cezaevi lojmanlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı eşiyle tartışan Cezaevi Koruma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı S.Ö. tartışmadan sonra beylik tabancasıyla kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Jandarma Yüzbaşı ambulansla ilk önce Medical Park hastanesine kaldırıldı, daha sonra Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Yüzbaşı'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, eşinin de sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA