Eşiyle tartışan taksi şoförü, tabancayla intihar etti
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Eşiyle tartışan taksi şoförü, tabancayla intihar etti

Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ - Haberler | Güncel
Eşiyle tartışan taksi şoförü, tabancayla intihar etti

GAZİANTEP'te eşiyle tartışan Doğan P. (41) ormanlık alanda tabanca ile yaşamına son verdi.

GAZİANTEP'te eşiyle tartışan Doğan P. (41) ormanlık alanda tabanca ile yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Doğan P., iddiaya göre önceki gün eşiyle tartışarak evden ayrıldı. Ormanlık alana giden Dogan P., taksisindeki tabanca ile kendini başından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Doğan P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Doğan P.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.


Eşiyle tartışan taksi şoförü, tabancayla intihar etti
Eşiyle tartışan taksi şoförü, tabancayla intihar etti
Eşiyle tartışan taksi şoförü, tabancayla intihar etti
Eşiyle tartışan taksi şoförü, tabancayla intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet KILIÇ

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