Eşiyle Sorun Yaşayan Şahıs İntihara Teşebbüs Etti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da eşiyle sorun yaşadığı iddia edilen bir kişi, inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihara teşebbüs etti.

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle sorun yaşadığı ve alkollü olduğu iddia edilen Ali Y. (43), inşaat halinde bulunan bir binanın çatı katına çıktı. Çatıdan ilk olarak ayaklarını sarkıtan ve tehlikeli hareketlerde bulunan şahıs, çevredeki vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın önünde önlem alırken, polis çevredeki tedbirleri arttırdı. Olay yerine gelen müzakerecilerin yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları üzerine atlamaktan vazgeçen şahıs, polisler tarafından gözaltına alındı. - SAMSUN